В Орле УФСБ разоблачило героинщика из Узбекистана

Дело о попытке сбыта наркотиков передано в суд для рассмотрения.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет о гражданине Узбекистана, который, по версии следствия, входил в состав группы наркодельцов.

В Орле он пытался сбыть так называемым бесконтактным способом героин общей массой более 166 граммов. По закону это является крупным размером.

«Преступление не было доведено до конца, поскольку наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Орловской области», — добавили в прокуратуре региона.

Уголовные дела в отношении других членов группы выделены в отдельные производства. Что касается данного обвиняемого, то его дело уже направлено в Северный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.

Отметим, что обвинительное заключение было утверждено заместителем прокурора Орловской области Сергеем Панкратовым.

ИА «Орелград»