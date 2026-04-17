В Орле рассмотрят дело о хищении 11,7 миллиона

17.4.2026 | 16:19 Важное, Криминал, Новости

В преступлении обвинили двоих бизнесменов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как сообщает прокуратура Орловской области, это местные жители. Их будут судить за мошенничество. Дело рассмотрят в Советском районе.

По текущей версии, в 2021 году весной с одним из предпринимателей были заключены муниципальные контракты. Они касались благоустройства общественных территорий многоквартирных домов, расположенных в Северном районе. Второй бизнесмен привлекался к ним как субподрядчик.

Как считает следствие, орловцы внесли в документы заведомо ложные сведения о видах и объёмах, а также о стоимости работ. На самом деле обвиняемые не выполнили установленные требования, а также использовали более дешёвые строительные материалы.

Таким образом из бюджета оказалось похищено около 11,7 миллиона рублей. Преступление выявили на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


