В орловском СК открыли правду о налоговых преступлениях

В ведомстве посовещались по вопросам противодействия налоговой преступности.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области, совещание прошло под председательством руководителя этого ведомства — генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.

По его словам, расследование налоговых преступлений находится на постоянном контроле в аппарате следственного управления, так как это одно из приоритетных направлений деятельности.

«Налоги стимулируют рост экономики, их своевременная выплата – обязательство каждого предприятия и физического лица участвовать в финансировании государственных расходов исходя из своих экономических возможностей», — подчеркнул Анатолий Щуров.

В ходе совещания была отмечена своего рода стабильность. Уровень выявляемых преступлений из года в год остается примерно одинаковым. Например, если в 2017 году было выявлено 21 налоговое преступление, то в 2018-м — 20. В текущем году за прошедшие пять месяцев в производстве находилось 18 таких дел.

Например, сейчас расследуются уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Стройэнерго» на сумму более 16 миллионов рублей и ООО «ТГА-Запад» на сумму более 11 миллионов.

В СУ СК также сообщили, что только в ходе предварительного следствия и доследственных проверок попавшими под подозрение было возмещено свыше 170 миллионов рублей, или 82 процента от причиненного ими ущерба.

ИА «Орелград»