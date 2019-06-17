Цвет воды на пляже в Орле не соответствует норме

17.6.2019 | 15:01 Новости, Общество

А в Светлой жизни все в порядке

Окраска воды в Оке в районе городского пляжа не соответствует санитарным требованиям, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство проверило 18 мест отдыха орловцев и вынесло заключения по качеству воды. Окраска не соответствует нормам еще в двух случаях — на пруду Новый Беленький в Малоархангельском районе и на озере Старое в Хотынецком районе. Оба пляжа — муниципальные. В Малоархангельском районе нашлись нарушения еще и по запаху.

Вместе с тем все пробы «соответствовали требованиям гигиенических нормативов по радиологическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям», говорится в сообщении ведомства.

ИА «Орелград»

 

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