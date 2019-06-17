В Орле плату за уборку подъездов признали незаконной

Суд вынес решение по жалобе жильцов на управляющую компанию.

Подробности сообщили в суде Советского района Орла. Исковое заявление подали жильцы дома №4 по улице Андрианова. Они просили обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за уборку подъездов.

Такая строка появилась в квитанциях в январе 2017 года. С каждой квартиры взималось по 100 рублей в месяц. Суд установил, что эта плата была установлена решением внеочередного общего собрания собственников квартир. Протокол был оформлен 28 декабря 2016 года.

Однако существует изданное еще в 2013 году постановление администрации Орла «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах». Согласно ему предусмотрено установление ежемесячной платы за уборку лестничных клеток в размере 1,369 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещений.

«В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что решение общего собрания собственников многоквартирного жилого дома, которым установлена плата за уборку подъездов, без учета площади занимаемых собственниками жилых помещений, противоречит действующему законодательству Российской Федерации», — сообщили в Советском райсуде.

В результате взимание платы из расчета 100 рублей с квартиры было признано незаконным. Управляющую компанию обязали произвести перерасчет, исходя из размера, установленного постановлением администрации.

Дело дошло до апелляционной инстанции. Облсуд оставил решение райсуда без изменения.

ИА «Орелград»