В Орле плату за уборку подъездов признали незаконной

17.6.2019 | 11:45 ЖКХ, Новости

Суд вынес решение по жалобе жильцов на управляющую компанию.

Подробности сообщили в суде Советского района Орла. Исковое заявление подали жильцы дома №4 по улице Андрианова. Они просили обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за уборку подъездов.

Такая строка появилась в квитанциях в январе 2017 года. С каждой квартиры взималось по 100 рублей в месяц. Суд установил, что эта плата была установлена решением внеочередного общего собрания собственников квартир. Протокол был оформлен 28 декабря 2016 года.

Однако существует изданное еще в 2013 году постановление администрации Орла «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах». Согласно ему предусмотрено установление ежемесячной платы за уборку лестничных клеток в размере 1,369 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещений.

«В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что решение общего собрания собственников многоквартирного жилого дома, которым установлена плата за уборку подъездов, без учета площади занимаемых собственниками жилых помещений, противоречит действующему законодательству Российской Федерации», — сообщили в Советском райсуде.

В результате взимание платы из расчета 100 рублей с квартиры было признано незаконным. Управляющую компанию обязали произвести перерасчет, исходя из размера, установленного постановлением администрации.

Дело дошло до апелляционной инстанции. Облсуд оставил решение райсуда без изменения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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