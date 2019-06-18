Изверга из Мценска отдали под суд. Он изнасиловал и до смерти избил приятеля

И поколотил еще двух человек, которые попытались заступиться за погибшего

Следственный комитет передал в суд дело 39-летнего жителя Мценска. Его обвиняют в убийстве, избиении двух человек и изнасиловании, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 29 января в районном центре. Мужчина с другом гостил у амчанина и его сожительницы. Во время пьянки между приятелями возник конфликт. Обвиняемый начал жестоко избивать друга. За него попытались заступиться хозяин дома и его возлюбленная — но тоже получили несколько ударов и были вынуждены отступить.

По данным «Орелграда», после избиения изверг изнасиловал своего приятеля. Тот скончался от полученных травм.

Дело рассмотрит Мценский районный суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

ИА «Орелград»