Под Орлом завели дело на главу поселения

Он самовольно поднял себе зарплату

Глава Сурьянинского поселения Болховского района попал под следствие, потому что незаконно поднял себе и ряду подчиненных зарплату. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

«По данным следствия, подозреваемый в июне 2015 года без проведения, предусмотренного законодательством, заседания Сурьянинского сельского Совета народных депутатов Болховского района Орловской области единолично принял решение и изготовил соответствующие документы о повышении должностных окладов себе и муниципальным служащим сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ущерб от действий чиновника оценили в 490 тысяч рублей. Кстати, дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Рассматривается вопрос об отстранении главы от должности.

ИА «Орелград»