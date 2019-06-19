Депутаты оценили укладку отработанного асфальта в Орле

19.6.2019 | 13:14 Новости, Общество

Инспекция приехала на Выгонку

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский и депутат Андрей Митин проверили ход работ по укладке отработанного асфальта в Железнодорожном районе.

Напомним, что в Орле решили дать вторую жизнь асфальтогрануляту, который срезают с дорог в ходе их ремонта. Крошку высыпают на дорогу и раскатывают, после чего она образует «прочное и однородное покрытие», рассказали в пресс-службе облсовета.

Музалевский и Митин побывали на улице Серпуховской, где работы продолжаются. На очереди – улица Смоленская.

«Под асфальтоукладчик укладывают старый асфальт, отсев, который снимают с наших дорог. Это покрытие подходит там, где нет большой интенсивности автомобильного движения, убеждён, что дорога будет держаться. В районе Выгонки десятки улиц, которые требуют капитального ремонта, особенно ремонта с твёрдым покрытием. Главное, что работа в данном направлении уже ведётся. Пока я удовлетворён работой, дальше будем смотреть и мониторить. Я пообщался с жителями — они очень довольны», — сказал Леонид Музалевский.

В этом году вторичный асфальт планируется уложить на 115 улицах частного сектора. Большинство из них (38) находится в Железнодорожном районе, еще 18 – в Советском, 28 – в Заводском, 31 – в Северном.

ИА «Орелград»

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