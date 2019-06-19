СМИ рассказали о сотрудничестве Клычкова и Рыбакова

Губернатор и депутат «вместе тревожат политический бомонд», считает колумнист

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков наладил политическое сотрудничество с депутатом облсовета Виталием Рыбаковым. Об этом заявил колумнист «Южной службы новостей» Вениамин Малкин в материале «Оппозиция у власти. Сможет ли она созидать?».

Автор заявил, что Клычков мог бы реализовывать в Орловской области программу, которую КПРФ считает спасительной для всей России. Однако губернатор не пытается применить партийную стратегию – он вообще себя никак не проявляет, считает Малкин.

«Да, и вот что занимательно, олигарх Рыбаков, подмявший под себя региональный рынок строительных материалов, нашел с новым губернатором общий язык. Теперь они вместе тревожат политический бомонд Орловской области, пытаясь разбавить его нужными людьми. Один просто выполняет поставленную перед ним задачу, окрашивая область в цвет кумача, второй атакует тех, кто может рассказать миру историю происхождения благосостояния семьи Рыбаковых, прибывших в регион на заре перестройки. Игра престолов, не иначе», — указано в материале.

Колумнист делает вывод, что все называющие себя оппозицией партии, в том числе и КПРФ, так или иначе подконтрольны Кремлю и не способны грамотно распоряжаться властью, получив ее.

ИА «Орелград»