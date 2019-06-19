В Ливнах раскрыли убийство мужчины

Ему было 29 лет

В Ливнах убили 29-летнего мужчину, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело погибшего было найдено в его квартире 17 июня. Криминалисты обнаружили на трупе признаки насильственной смерти.

Убийство было раскрыто по горячим следам. Преступником оказался 24-летний ранее судимый местный житель. Под тяжестью улик он сознался в содеянном и рассказал, что убил знакомого во время распития спиртных напитков.

СК настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

ИА «Орелград»