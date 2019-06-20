Под Орлом полицейский устроил аварию

Пострадавших нет, но в полиции объявили проверку

В Орловском районе водитель патрульного автомобиля ГИБДД спровоцировал ДТП с автомобилем «Мазда», сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел 19 июня в 16:45 на улице Раздольной в Платоновском сельском поселении. Служебный автомобиль столкнулся с иномаркой на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительной информации, водитель ГИБДД не уступил дорогу.

Никто не пострадал. На полицейского составили протокол об административном правонарушении. В УМВД начали служебную проверку.

ИА «Орелград»