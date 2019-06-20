Сирена помогла орловчанке выбраться из леса

20.6.2019 | 11:17 Новости, Общество

Женщина заблудилась, собирая грибы

Сотрудники МЧС спасли орловчанку, которая заблудилась в лесу в Хотынецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Инцидент произошел днем 19 июня. В 14 часов женщина позвонила спасателям и сказала, что заблудилась в лесу возле села Меловое. Она пошла туда собирать грибы.

«На ее поиски отправились сотрудники 35-й пожарно-спасательной части Хотынецкого района. С потерявшейся поддерживалась связь по телефону. В 15.20 она вышла на звуковые сигналы пожарного автомобиля», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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