Учитель из Орла пожаловалась Путину на нищенскую зарплату

Президент удивился, что женщина получает зарплату ниже МРОТ

Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от учителя высшей категории из Орла. Женщина пожаловалась, что вынуждена работать на зарплату в 10700 рублей.

Разговор с президентом начался с темы низкого уровня доходов россиян. Вопрос от орловчанки озвучила журналистка. Затем Путин в целом ответил, когда россиянам поднимут зарплату.

«Нужно реально проверить, что там происходит. Почему. Мы ввели минимальный размер оплаты труда, довели до прожиточного минимума – 11280 рублей. Человек не может получать зарплату ниже МРОТ», — сказал президент.

Путин заявил, что этим вопросом должны заняться контролирующие инстанции. А позже добавил, что россиянам стало тяжелее жить из-за шоковой ситуации в экономике.

«Реальные доходы граждан сокращались несколько лет. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — заявил глава государства.

Президент попросил, чтобы россияне не сердились из-за низких заработных плат.

ИА «Орелград»