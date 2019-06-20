В Орле досрочно освободившегося зэка задержали на угнанном скутере

20.6.2019 | 13:25 Новости, Общество

Суд вернул преступника обратно в колонию.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Железнодорожного района города Орла. Местный житель был признан виновным в хищении транспортного средства, то есть в угоне. Причем угнал он не автомобиль, а скутер.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в июле 2018 года. Буквально за несколько месяцев до этого подсудимый был условно-досрочно освобожден из колонии, в которой отбывал срок за несколько совершенных в Подмосковье краж.

Вернувшись в Орел, мужчина незаконно проник на склад, откуда и похитил скутер. Около двух часов он катался по городу, пока не нарушил Правила дорожного движения и не был остановлен сотрудниками полиции для проверки.

Суд отменил условно-досрочное освобождение и по совокупности приговоров наказал мужчину лишением свободы сроком на 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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