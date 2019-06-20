В Орле решили судьбу памятника Ермолову

20.6.2019 | 11:20 Культура, Новости

Монумент безвозмездно передан в собственность города.

Правительство Орловской области приняло решение передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Город Орел» движимое государственное имущество.

Речь идет об известном памятнике, точнее, о скульптурной композиции «Генерал А. П. Ермолов». До сих пор он вместе с участком под ним находился в собственности Орловской области. Теперь отвечать за него будет город.

Примечательно, что участок на площади Ермолова, где установлен памятник, находился у областного краеведческого музея на праве постоянного бессрочного пользования. Теперь это право прекращено, а участок отнесен в состав казны Орловской области и вместе с памятником передан городу.

Указанная скульптурная композиция состоит из статуи генерала Алексея Ермолова в военной форме образца 1812 года без головного убора. Он сидит на «вздыбившемся» коне и держит в левой руке нагайку, а в правой — поводья. Скульптура установлена на бронзовый плинт и имеет три опорные точки — задние ноги и хвост лошади.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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