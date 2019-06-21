Стало известно, что делают загадочные люди с камерами на перекрестках Орла

Студенты анализируют транспортный поток, а не фиксируют нарушения.

Как уже рассказывал «Орелград», 21 июня орловские автомобилисты заподозрили, что в городе появилась новая схема фиксации нарушений. На двух перекрестках были замечены молодые люди с фотоаппаратами, направленными в сторону проезжей части. По мнению водителей, они могли снимать поворачивающих со второго ряда и отправлять материалы в ГИБДД.

Оказалось, что фиксация тут ни при чем. Люди возле камер — это студенты ОГУ, которые в рамках практики анализируют транспортные потоки в областном центре. Об этом один из них рассказал в том же Telegram-канале «Орел Автомобильный».

«Я сам к ним отношусь и тоже снимаю, рассказываю почему. Мы студенты из ОГУ и у нас сейчас идёт практика, нам руководство выдало задание снимать на камеру ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ, чтобы потом их проанализировать и постараться решить как-то вопрос с пробками и общественным транспортом. Поэтому прошу, не надо агрессировать, мы не по своей воле это делаем и уж точно не снимаем никакие правонарушения, не переживайте», — написал молодой человек.

ИА «Орелград»