В Орле аптека начала судиться с мэрией

Предметом спора стала аренда муниципальных помещений.

Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, в судебном процессе участвуют МУП «Аптека № 53» и администрация города Орла. Иск подало предприятие. Сейчас в судебном процессе объявлен перерыв. Сторонам предложено заключить мировое соглашение, и они обсуждают условия.

Что же стало причиной необычного спора? Об этом депутатам горсовета рассказала директор аптеки Наталья Кабина. По ее словам, все началось в 2016 году. Тогда городские власти приняли решение вернуть в казну помещения муниципальных аптек, чтобы «прибыльные муниципальные предприятия использовали эти же городские площади на условиях аренды».

«Не у каждой муниципальной аптеки экономика сошлась, — сообщили в пресс-службе горсовета. — Как подсчитал председатель комитета Владимир Бутусов, аптека № 53 ушла в минус практически на сумму аренды».

«Чтобы выйти на безубыточную работу к 2020 году, надо отказаться от части арендных посещений. Поэтому было принято решение — перевезти производство лекарственных средств в помещение на улице Металлургов», — считает Наталья Кабина.

В горсовете отметили, что аптека № 53 — единственная на всю область, которая изготавливает антисептические лекарственные средства.

ИА «Орелград»