В тройном ДТП в Орле пострадала женщина

Она сидела в автомобиле ВАЗ-2114, который столкнулся с двумя машинами.

В Орле на улице Металлургов произошло тройное ДТП, сообщили в УГИБДД по Орловской области. В нем пострадала пассажирка ВАЗ-2114.

Накануне, 20 июня, в 11:50 автомобиль «Ниссан» выезжал с прилегающий территории около дома №54. 70-летний водитель не уступил дорогу отечественной легковушке. Ее водителю пришлось выезжать на встречную полосу, где он врезался в «Фольксваген Гольф». Уйти от столкновения с «Ниссаном» не удалось — по инерции ВАЗ врезался во внедорожник.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2114 получила телесные повреждения, отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»