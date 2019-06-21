В тройном ДТП в Орле пострадала женщина

21.6.2019 | 12:07 Новости, Происшествия

Она сидела в автомобиле ВАЗ-2114, который столкнулся с двумя машинами.

В Орле на улице Металлургов произошло тройное ДТП, сообщили в УГИБДД по Орловской области. В нем пострадала пассажирка ВАЗ-2114.

Накануне, 20 июня, в 11:50 автомобиль «Ниссан» выезжал с прилегающий территории около дома №54. 70-летний водитель не уступил дорогу отечественной легковушке. Ее водителю пришлось выезжать на встречную полосу, где он врезался в «Фольксваген Гольф». Уйти от столкновения с «Ниссаном» не удалось — по инерции ВАЗ врезался во внедорожник.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2114 получила телесные повреждения, отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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