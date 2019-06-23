Чиновники обладминистрации проигнорировали противопожарный режим

О необходимости соблюдать закон им напомнила прокуратура.

Прокуратура Орловской области обнародовала данные о результатах надзора за исполнением законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах и защиты граждан и населенных пунктов от природных пожаров. Сообщается, что в этом году в нашем регионе лесных пожаров не было. Но при этом серьезных нарушений было выявлено около 40.

Например, введение особого противопожарного режима оказалось, по сути, фикцией. Напомним, такой режим вводится при резком повышении температуры воздуха. На время его действия вводятся ограничения.

Как сообщили в прокуратуре региона, на период майских праздников особый противопожарный режим вводился в Орле, Ливнах, а также Верховском, Ливенском, Орловском и Болховском районах. Соответствующие распоряжения издавали местные администрации.

Однако, по мнению надзорного органа, управлением лесами Орловской области «решения о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на период введенного режима приняты не были».

— Кроме того, несмотря на выявленные органом контроля 17 фактов несанкционированного размещения отходов в лесу, а также установление и привлечение виновных лиц к административной ответственности, полномочия по определению ущерба и его взысканию управлением не реализовывались, — добавили в прокуратуре.

ИА «Орелград»