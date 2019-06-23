Клычков поставил условия выплаты пособий многодетным матерям

Утверждены новые правила региональной финансовой поддержки.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты многодетным матерям. Этот документ пришел на смену тем нормативно-правовым актам, которые действовали раньше. Он принят во исполнение регионального закона «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки».

Согласно постановлению, учреждение социальной защиты населения обязано размещать информацию о факте назначения ежемесячной денежной выплаты, а также о сроках выплаты и размере в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Она должна быть доступна получателям в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг или в ЕГИССО. Ежемесячная денежная выплата назначается матери, ставшей многодетной с 1 января 2004 года и позднее. При этом необходимо соблюсти два обязательных условия.

Первое – это наличие места жительства на территории Орловской области. Второе — достижение многодетной матерью возраста (приобретение иного основания), дающего право на пенсию в соответствии с законодательством РФ, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года.

«Право на ежемесячную денежную выплату многодетной матери предоставляется независимо от наличия или утраты статуса многодетной семьи Орловской области на момент обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, — говорится в документе. — Ежемесячная денежная выплата назначается независимо от получения многодетной матерью иных видов дополнительного материального, пенсионного или иного обеспечения в соответствии с законодательством РФ и законодательством Орловской области в связи с материнством».

ИА «Орелград»