Орловщина сократила внешнюю торговлю

Показатели 2019-го года уступают прошлогодним.

Внешнеэкономическая деятельность Орловской области в январе-марте 2019 года не отличалась ростом. Об этом сообщает Орелстат со ссылкой на данные Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Внешнеторговый оборот нашего региона за первый 2019 года, с учетом стран — членов ЕАЭС, составил 130,1 миллиона долларов США. Это на 1,9 процента меньше, чем в первом квартале 2018 года.

«Импорт по сравнению с январем-мартом 2018 года уменьшился на 0,1 процента и составил 71,7 миллиона долларов США, экспорт — на 4,1 процента и 58,4 миллиона долларов», — резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»