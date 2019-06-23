Орловские пчеловоды получили строгое предупреждение

Прокатившийся по региону мор пчел заставил чиновников выступить с обращением.

В июне 2019 года на территории Орловской области участились факты гибели пчел после обработки полей ядохимикатами. Об этом в официальном обращении к жителям региона сообщает областное управление ветеринарии. Чиновники напоминают орловцам, что пасека должна быть зарегистрирована по месту нахождения.

Кроме того, владельцы пасек обязаны соблюдать правила содержания медоносных пчел. Если произошло отравление, то пчеловод обязан незамедлительно сообщить об этом в ветслужбу, а также обратиться в районную или городскую администрацию.

Последняя должна создать комиссию по обследованию пасеки и отбору павших пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами. Кстати, для пчеловода составленный такой комиссией акт может сыграть решающую роль. Ведь вопрос о возмещении ущерба от мора пчел можно решить в судебном порядке. В Орловской области в этом году уже был такой прецедент.

«Созданная комиссия проводит осмотр пасеки, мест гибели пчел, ветеринарный специалист в присутствии членов комиссии отбирает пробы пчел, растений, — пояснили в управлении ветеринарии. — Пробы упаковываются, опечатываются. Комиссия составляет акты обследования пасеки и отбора проб».

Впрочем, ближайшие лаборатории, проводящие экспертизу, находятся в Белгороде и Липецке. Причем доставка туда проб осуществляется за счет владельца пасеки.

«Срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одних суток с момента отбора материала», — предупреждает управление ветеринарии.

ИА «Орелград»