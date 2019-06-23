Под Орлом многодетная мать 16 лет добивалась права на квартиру

23.6.2019 | 9:52 Новости, Общество

Жительница Колпнянского района выиграла суд у чиновников.

Как сообщает Колпнянский районный суд, вступило в силу решение по иску местной жительницы к райадминистрации. Женщина просила о признании приобретшей право пользования жилым помещением и возложении обязанности заключить договор социального найма.

История началась в 2003 году. Как пояснила в иске женщина, ей как многодетной матери была выделена квартира в поселке Колпна. Причем произошло это по устному распоряжению главы поселковой администрации.

С 2003 года она зарегистрирована и проживает в спорной квартире. Однако за 16 лет ей так и не выдали ордера или других документов, доказывающих выделений жилья. Только в прошлом году женщина сумела выяснить, что квартира находится в муниципальной собственности Колпнянского района.

«В сентябре 2018 года она обратилась в администрацию Колпнянского района Орловской области с заявлением о заключении договора социального найма жилого помещения, — сообщили в районном суде. — Однако ей в этом было отказано в связи с отсутствием документов, свидетельствующих о выделении жилого помещения».

Но справедливость восторжествовала – исковые требования были удовлетворены. Чиновников обязали заключить с женщиной договор социального найма жилого помещения.

ИА «Орелград»

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