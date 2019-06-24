Область дала Орлу 400 млн на культуру

24.6.2019 | 11:42 Культура, Новости, Экономика

Документ подписал губернатор

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выделить Орлу почти 400 млн рублей на развитие культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительстве региона.

Деньги будут выделены в рамках подпрограммы «Развитие культурной сферы Орловской области» государственной программы «Формирование современной городской среды». 400 млн оказались свободными, потому что не были использованы в 2018 году. Указано, что перевод является межбюджетным трансфертом.

Контроль за исполнением поручения Клычков возложил на своих заместителей – Вадима Тарасова, ответственного за финансы, и вице-председателя по инфраструктуре Николая Злобина.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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