Область дала Орлу 400 млн на культуру

Документ подписал губернатор

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выделить Орлу почти 400 млн рублей на развитие культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительстве региона.

Деньги будут выделены в рамках подпрограммы «Развитие культурной сферы Орловской области» государственной программы «Формирование современной городской среды». 400 млн оказались свободными, потому что не были использованы в 2018 году. Указано, что перевод является межбюджетным трансфертом.

Контроль за исполнением поручения Клычков возложил на своих заместителей – Вадима Тарасова, ответственного за финансы, и вице-председателя по инфраструктуре Николая Злобина.

ИА «Орелград»