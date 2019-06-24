Орловцам предложили взять друга домой

В областном центре состоится благотворительная выставка животных.

В Орле 30 июня пройдет благотворительная выставка бездомных животных «Счастье рядом!». Ее гости смогут выбрать и взять домой питомца, говорится на странице мероприятия в соцсетях.

Выставка пройдет 30 июня с 13 до 18 часов в Городском парке. Кроме нее, состоятся благотворительный концерт, выступление дрессированных собак, фотовыставка. Организаторы откроют развлекательную зону для детей, разыграют подарки и предложат орловцам купить товары для животных в рамках благотворительности.

«На мероприятии вас ждут собаки и кошки разного окраса, характера и возраста! Все животные здоровы, привиты, стерилизованы (по возрасту), и имеют ветеринарные паспорта», — указано в сообщении.

Чтобы забрать животного, нужно заключить с организаторами договор общественного содержания. Для этого необходимо взять с собой паспорт. Первым 60 орловцам, которые решатся приютить бездомное животное, подарят специальные наборы для начинающих хозяев.

Также организаторы предложили жителям пополнить «Мешок добра» — принести любые корма, средства для обработки животных и предметы обихода. Их передадут волонтерам, которые ухаживают за бездомными собаками и кошками.

Вход со своими животными на мероприятие воспрещен.

ИА «Орелград»