В Орле произошла авария с переворотом. Есть пострадавшие

24.6.2019 | 11:18 Новости, Происшествия

Скорее всего, один из водителей не уступил дорогу другому

В Орле на перекрестке улиц Нормандии-Неман и Маяковского столкнулись две иномарки. Одна из них после удара перевернулась на бок, рассказали очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло днем 23 июня. По словам свидетелей, все участники аварии живы. Одна из женщин получила тяжелые травмы. Очевидцы предполагают, что один из автомобилей не уступил дорогу другому.

Отметим, что на перекрестке, где случилась авария, установлен дорожный знак «Направление главной дороги». Однако многие водители игнорируют его и не пропускают автомобили, у которых есть приоритет.

«Если подъезжаю к такому перекрёстку со стороны, где мне все должны уступить, от греха подальше снижаю скорость, и кручу головой по сторонам. Эта привычка меня уже не раз спасала. Ну не признают водители знака «Направление главной дороги», и частенько прут напролом», — пишет Наталья Буряк (орфография и пунктуация сохранены).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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