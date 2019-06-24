Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком под Орлом

24.6.2019 | 12:46 Новости, Происшествия

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В Орловской области столкнулись «Дэу Нексия» и грузовик «Хендэ». Погиб 41-летний водитель легковушки, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент случился 23 июня в 0:15 на 324-м километре трассы М-2 «Крым». «Нексия», которая ехала в сторону Орла, лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Кто из них выехал на встречную полосу, не уточняется.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» скончался на месте. Пассажир автомобиля «Дэу» (женщина 1985 г.р.), а также водитель грузового автомобиля получили травмы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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