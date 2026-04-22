В Орле подготовили фундамент под памятник Сталину

22.4.2026 | 14:52

Пять бюстов выдающихся советских полководцев уже установлены.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Аллея Победителей формируется в парке Победы. В зеленой зоне уже стоят пять памятников выдающимся советским полководцам, участвовавшим в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» (Г.К. Жукову, А.М. Василевскому, К.К. Рокоссовскому, М.М. Попову, В.Д. Соколовскому). Их за 5 млн рублей изготовило и установило ООО «АСМ» (г. Москва). Контракт на работы подписан в декабре 2025 года.

Бюсты из бронзы (высота не менее 900 мм), постаменты из черного гранита (общая высота конструкции не менее 2,6 м). Пока герои скрыты от глаз публики пленкой.

Рядом с бюстом Георгия Жукова пустой черный куб. Место подготовлено для памятника Иосифу Сталину. Он не попал в основную закупку. Деньги на бюст выделили из наказов избирателей. Такое решение приняли некоторые депутаты Орловского областного Совета.

Напомним, всего по проекту в парке Победы должны разместить 33 бюста. Первыми установлены представители Ставки  Верховного Главнокомандования, командующие фронтами. Далее в планах командующие армиями, командиры дивизий, освободивших Орел. Примечательно, что в первоначальной версии бюсту Сталина отвели 1 место – выше всех, ближе к танку. В новой- представителей Ставки ВГК и командующих фронтами “уровняли”: стоят кругом у замощенной площадки.

ИА “Орелград”


