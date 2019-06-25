Дело нелегального табачника дошло до суда

25.6.2019 | 15:06 Новости, Общество

Судьбу подпольного торговца решили без вынесения приговора.

Вступило в силе постановление суда Северного района города Орла по делу в отношении местного жителя. Ранее следователем полиции на него завели уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что мужчина незаконно приобретал у неустановленных поставщиков партии нелегальных табачных изделий, которые он хранил в собственном гараже и продавал по более высокой цене.

Было установлено, что он приобретал нелегальный табак крупными партиями. Так, у него изъяли партию из 10710 пачек сигарет (по 20 сигарет в одной пачке) общей стоимостью около 455 тысяч рублей. Мужчину задержали при попытке сбыта, а торговлю он вел из личного автомобиля.

Обвиняемого довели до суда, но уголовного наказания он избежал. Следователь СЧ СУ УМВД обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, которое было удовлетворено.

Суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Для уплаты штрафа ему дали пять месяцев.

ИА «Орелград»

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