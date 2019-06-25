Под Орлом из-за угрозы закрыли предприятие

25.6.2019 | 12:39 Новости, Общество

В Ливенском районе приостановили деятельность птицефабрики.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной на птицеводческом предприятии в Ливенском районе. Его уличили в нарушении правил утилизации биологических отходов.

Как пояснили специалисты, специального места для утилизации павшей птицы и отходов инкубации на предприятии нет. Есть площадка для сбора биологических отходов, однако она не огорожена. Доступ к ней имеют не только посторонние люди, но и животные и птицы, которые запросто могут разнести заразу.

«Контейнеры негерметичны и не имеют плотно закрывающихся крышек, — перечислили в Россельхознадзоре. — Земля вокруг контейнеров загрязнена биологическими отходами — кровью, пухом и пером. В 300 метрах от цеха убоя и переработки, в районе дубовой посадки, обнаружены свежевырытые ямы, на треть заполненные кровью, а также ямы, присыпанные грунтом, вокруг которых имеются пух, перо, разливы крови, что свидетельствует о захоронении биологических отходов в землю».

По мнению инспекторов ведомства, выявленные нарушения «создают реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

В отношении предприятия было заведено административное дело. Его материалы рассмотрел Ливенский районный суд. В результате было вынесено наказание в виде приостановления деятельности предприятия в сфере утилизации биологических отходов на 90 суток.

«Предприятию запрещено вывозить с территории цеха убоя и переработки биологические отходы и уничтожать их путем захоронения в землю», — уточнили в Россельхознадзоре.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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