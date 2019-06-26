Под Орлом спасли упавшего в колодец лося

Животному пришлось ввести обездвиживающий препарат

В Орловском районе спасатели вытащили лося, который провалился в открытый колодец. Инцидент произошел днем 26 июня.

Животное вышло к жителям деревни Жилино Орловского района. Увидев людей, лось испугался, попятился назад и упал в открытый люк. Очевидцы позвонили в МЧС.

«На место выехала дежурная смена поисково-спасательной службы, представители областного управления экологического надзора и природопользования и ветеринарный врач. Оценив обстановку, спасатели решили сделать треногу из имеющихся подручных средств и с помощью перекинутого через нее альпинистского снаряжения вытянуть животное», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы лось не мешал себя спасти, ему ввели обездвиживающий препарат. Затем спасатели оперативно вытащили животное, пока лекарство действовало. Лося положили в кузов «Газели» местного жителя и довезли до лесополосы. Другим препаратом его вывели из «наркоза» и отпустили.

ИА «Орелград»