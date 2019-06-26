В Орле огласили предварительные итоги ЕГЭ

Специалисты отмечают улучшение показателей по ряду предметов.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, предварительные итоги ЕГЭ позволяют говорить о росте тестового балла по большинству предметов, снижении количества выпускников, не преодолевших минимальный порог, увеличении количества стобалльников, а также о наличии мультистобалльников.

В целом, результаты экзаменов оказались сопоставимы с показателями прошлого года. При этом улучшились оценки по профильной математике и английскому языку. Отмечено, что 53 процента одиннадцатиклассников набрали высокий уровень баллов.

Кстати, впервые в регионе был проведен ЕГЭ по китайскому языку. В Центре заявили, что выпускник довольно успешно сдал устную часть. Результаты письменной части этого экзамена еще неизвестны.

Незначительно изменились результаты самого востребованного экзамена — обществознания. Средний тестовый балл составил 55,12, процент высокобалльных работ составил 5,64.

«ЕГЭ прошел на достаточно высоком организационном уровне. Не отмечено серьезных технологических сбоев и нарушений порядка проведения экзаменов», — заявил директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов.

ИА «Орелград»