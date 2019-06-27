Голосование по благоустройству сквера Ермолова завершилось скандалом

Принято решение пересмотреть вопрос на следующей сессии.

Орловский городской Совет народных депутатов 27 июня рассматривал вопрос об изменении архитектурного облика сквера Ермолова. Мэрия предложила народным избранникам разрешить установку сухого фонтана.

Напомним, администрация Орла опубликовала неоднозначный проект в марте 2019 года. Его создатели предлагали поднять трамвайные пути над уровнем проезжей части и озеленить их, сделать пешеходные переходы с пандусами, а также пересадить деревья в сквере, которые сейчас «хаотично рассажены» и закрывают обзор на памятник Ермолову.

Кроме того, в результате благоустройства перед памятником должен появиться контактный фонтан обращенный к корпусу исторического факультета ОГУ. А проезжую часть и парковку перед истфаком планируется превратить в зону отдыха со скамейками.

Схему размещения сухого фонтана одобрили градсовет и управление по охране памятников Орловской области. Деньги на благоустройство – около 150 млн рублей – выделит «Сбербанк».

Часть депутатов не поддержали идею сноса проезжей части и парковки. К ним примкнул и мэр Орла Василий Новиков. В итоге регламентная группа насчитала 26 голосов «за» и 4 «против» при присутствующих 29 депутатах. В знак протеста депутаты Сергей Елесин и Олег Карпиков покинули зал.

«После завершения сессии, изучив протокол, фиксировавший в том числе результаты голосования, мэр города Василий Новиков принял решение еще раз рассмотреть спорный вопрос на ближайшем заседании городского Совета», — заявила после заседания пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»

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