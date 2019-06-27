«Как они встретились?»: на Карачевском шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка

27.6.2019 | 18:59 Новости, Происшествия

Ситуация, в которой оказались автомобили, весьма загадочна

В Орле на Карачевском шоссе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась напротив остановки неподалеку от автовокзала. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб, при этом микроавтобус находится на встречной полосе.

Редакция «Орелграда» предположила, что водитель автобуса не успел затормозить перед пешеходным переходом и, избегая ДТП, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой. Однако у очевидцев другая ситуация: автобус якобы на высокой скорости ехал по встречной полосе, а за рулем был пьяный водитель.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования