«Как они встретились?»: на Карачевском шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка

Ситуация, в которой оказались автомобили, весьма загадочна

В Орле на Карачевском шоссе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась напротив остановки неподалеку от автовокзала. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб, при этом микроавтобус находится на встречной полосе.

Редакция «Орелграда» предположила, что водитель автобуса не успел затормозить перед пешеходным переходом и, избегая ДТП, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой. Однако у очевидцев другая ситуация: автобус якобы на высокой скорости ехал по встречной полосе, а за рулем был пьяный водитель.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИА «Орелград»