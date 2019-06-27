Орловцы безналом перевели приставам 7 млн рублей

Служба судебных приставов рассказала о работе электронных терминалов.

С начала 2018 года оплата задолженностей всех категорий через службу судебных приставов производится только в безналичной форме. Об этом напоминает региональное управление ФССП. В частности, заплатить можно через так называемые POS-терминалы — электронные приборы, принимающие банковские карты.

Они установлены в отделах службы судебных приставов, банках и отделениях связи. Кроме того, приставы регулярно берут их с собой в рейды, и должники получают возможность погасить задолженность на месте. Сообщается, что в текущем году в отделах судебных приставов безналично через POS-терминалы была оплачена задолженность на общую сумму более 7 миллионов рублей.

Речь идет о долгах по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам и другим обязательствам возможно. В качестве подтверждения оплаты граждане получат чек и смс-сообщение с данными платежа.

«Электронная безналичная система оплаты долгов существенно экономит личное время, поскольку электронные сервисы доступны круглосуточно», — отметили в УФССП.

ИА «Орелград»