Орловское приложение для победы над мусором появилось в Play Market

Утилиту представили накануне.

Разработчики мобильного приложения «Сделай Орел лучше» выложили его бета-версию в Play Market, оно доступно для скачивания на смартфонах с Android. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по вывозу мусора при мэре города Василии Новикове.

Вместе с приложением заработал и сайт — сделайореллучше.рф. Как сообщалось ранее, через эти платформы жители Орла смогут жаловаться на проблемы с отходами: невывоз мусора, стихийные свалки и т. д.

Через приложение «Сделай Орел лучше» можно будет отправить заявку с фотографией. Она поступит в управление городского хозяйства, регоператору «Зеленая роща» и перевозчику. Дальше житель сможет следить, как выполняется заявка – и в конечном счете получить фотодоказательство.

Пока зона охвата приложения — Советский район. До конца года его обещают распространить на весь областной центр.

«Присутствующие на заседании главы районов, журналисты, представили общественности задали разработчику множество вопросов. В частности – «работоспособность» этого приложения. Роман Лунев ответил, что техническая часть выполнена, все задействованные в работе системы, будут с ней ознакомлены и обучены тому, как ее использовать. Разработано руководство пользователя», — рассказали в пресс-службе горсовета.

Напомним, еще в статусе врио губернатора Орловской области Андрей Клычков анонсировал запуск портала «Обращаем внимание». Проект должен был стать коммуникационной площадкой между жителями и госслужащими.

Сайт так и не заработал. А друг Клычкова Юрий Урсу, который был назначен начальником департамента информационных технологий и отвечал за разработку проекта, уже уехал работать в Минкомсвязь.

ИА «Орелград»