В Орловской области заявили о реальном росте зарплат

Средний размер заработка в регионе достиг рекордной отметки.

В апреле 2019 года в Орловской области средняя величина номинальной начисленной зарплаты достигла рекордного для текущего года значения. Об этом сообщает Орелстат.

По подсчетам сотрудников учреждения, за указанный месяц на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях она составила 28 574 рубля в месяц.

По сравнению с мартом 2019 года зарплата увеличилась на 1,5 процента, по сравнению с апрелем 2018 года — на 6,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле текущего года увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,5 процента.

Наивысший уровень дохода зарегистрирован у работников сферы финансов и страхования. Они в среднем зарабатывают по 47 760 рублей в месяц. Средний доход работников сферы госуправления составляет 37 771 рубль.

Самый низкий среднемесячный доход имеют работники почтовой связи и курьеры (15 404 рублей), а также сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (18 667).

ИА «Орелград»