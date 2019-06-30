В Орле консервы проверили на фальсификат

Исследование провели в сертифицированной лаборатории.

В Орле на фальсификат проверили свиной фарш, колбасное изделие и говяжьи консервы. Об этом сообщает пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Анализ провели специалисты отдела молекулярных исследований. Всего в лабораторию в период с 7 по 20 июня поступило 13 образцов пищевой продукции. Их проверили на наличие незаявленных в маркировке компонентов животного происхождения. Впрочем, положительных проб на фальсификацию выявлено не было.

«Отметим, что иногда недобросовестные производители прибегают к замене дорогих компонентов более дешевыми, — пояснили в лаборатории. — Яркий пример – замена свинины или говядины мясом курицы. Чаще всего это случается из-за высокой цены на сырье и неэффективного контроля качества продукции при производстве».

ИА «Орелград»