Митрополиту Тихону рассказали о борьбе с сектами

1.7.2019 | 13:57 Новости, Общество

Владыка встретился с активистами «Скорой Молодежной Помощи».

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, на прошедшей встрече активисты регионального отделения «Скорой Молодежной Помощи» рассказали митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону про обустройство антисектантского центра в Орле.

«На сегодняшний день основные опасности, связанные с сектантством, поджидают нас в интернете. Наш проект МАЦ еще несколько лет назад обратил на это внимание, поэтому в некоторых вопросах мы работаем даже на опережение», — отметил присутствовавший на встрече помощник депутата Госдумы Антон Андросов.

Проект уже реализуется в Орле. Однако недавно активисты решили его переформатировать. Некоторые новые направления борьбы с сектами будут опробованы на Орловской области.

«Сейчас мы обустраиваем новый штаб, в котором будет располагаться и молодежный антисектантский центр, — рассказал председатель орловского отделения «Скорой Молодежной Помощи» Иван Волобуев. — Мы хотим активнее работать в этом направлении с Церковью, потому что только при тесном взаимодействии можно добиться больших результатов».

ИА «Орелград»

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