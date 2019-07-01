Митрополиту Тихону рассказали о борьбе с сектами

Владыка встретился с активистами «Скорой Молодежной Помощи».

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, на прошедшей встрече активисты регионального отделения «Скорой Молодежной Помощи» рассказали митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону про обустройство антисектантского центра в Орле.

«На сегодняшний день основные опасности, связанные с сектантством, поджидают нас в интернете. Наш проект МАЦ еще несколько лет назад обратил на это внимание, поэтому в некоторых вопросах мы работаем даже на опережение», — отметил присутствовавший на встрече помощник депутата Госдумы Антон Андросов.

Проект уже реализуется в Орле. Однако недавно активисты решили его переформатировать. Некоторые новые направления борьбы с сектами будут опробованы на Орловской области.

«Сейчас мы обустраиваем новый штаб, в котором будет располагаться и молодежный антисектантский центр, — рассказал председатель орловского отделения «Скорой Молодежной Помощи» Иван Волобуев. — Мы хотим активнее работать в этом направлении с Церковью, потому что только при тесном взаимодействии можно добиться больших результатов».

ИА «Орелград»