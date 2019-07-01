Главе администрации Орла досталось за мусор в городе

Прокуратура признала, что в Орле имеются проблемы с вывозом отходов.

Масштабную проверку провела прокуратура Заводского района, которая привлекла к ней специалистов управления Роспотребнадзора. В результате были нарушения природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, на съезде к СНТ «Песчаный берег» образовалась несанкционированная стихийная свалка. Она расположена на земле, которая находится в ведении администрации города Орла.

По мнению прокуратуры, именно чиновники виноваты в том, что там появилась нелегальная гора мусора. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязывает органы местного самоуправления следить за порядком.

«В нарушение установленных требований в указанном месте отсутствуют контейнеры для накопления отходов, не оборудована специальная площадка для их установки — площадка не имеет надлежащего бетонного или асфальтового покрытия и ограничения по периметру», _ пояснили в прокуратуре региона.

По итогам проверки в адрес главы администрации Орла внесено представление об устранении нарушений и наказании виновных должностных лиц.

ИА «Орелград»