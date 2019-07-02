Обманутые дольщики из Образцово добились возбуждения уголовного дела

Нарушения прав граждан выявлены в Орловском районе.

Уголовное дело заведено по факту нарушения дольщиков после проверки, проведенной прокуратурой Орловского района. Его завели по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет о гражданах, решивших обзавестись жильем в микрорайоне «Первый» в деревне Образцово. Деньги – в общей сложности более 202 миллионов рублей — собирало ООО «Компания Стройсервис», которое заключило 285 договоров участия в долевом строительстве.

«Однако обязательства по предоставлению гражданам квартир своевременно не исполнены, строительство домов в настоящее время не ведется, денежные средства участников долевого строительства похищены», — пояснили в прокуратуре региона.

Также сообщается, что ущерб в особо крупном размере застройщик причинил 145 гражданам. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Орловского района.

Как стало известно «Орелграду», уголовное дело расследует МВД. Его возбудили 20 июня — в день «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще до общения главы государства с гражданами обращение дольщиков показали на Первом канале.

После этого областные власти выступили с заявлением, что губернатор Андрей Клычков держит ситуацию на личном контроле. Два дома якобы должны быть достроены в III квартале 2019 года, еще один — в IV квартале.

ИА «Орелград»