Орловец жестоко избил соседа из-за замечания о кошке

2.7.2019 | 12:57 Новости, Общество

Нелепая ссора довела жителя Нарышкино до суда.

Как сообщает Урицкий районный суд, 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима получил ранее судимый житель поселка Нарышкино, кстати, отец двух несовершеннолетних детей.

Было установлено, что он жестоко избил соседа. Причина оказалась банальной. Потерпевший посоветовал ему «убирать за кошкой, которая загрязняла коридор». Как пояснили в суде, замечание виновному не понравилось. Избивать соседа ему помогал знакомый, оказавшийся у него в гостях.

Действия подсудимого были квалифицированы по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору).

Кстати, виновный ранее был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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