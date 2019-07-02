Пять человек пострадали в авариях с переворотом в Орловской области

2.7.2019 | 11:20 Новости, Происшествия

За сутки на Орловщине случились три такие аварии

В Орловской области за прошедшие сутки в ДТП пострадали шесть человек. Пятеро из них получили травмы в результате аварий с переворотом автомобилей, сообщили в регуправлении ГИБДД.

В 6:50 на трассе М-2 «Крым» перевернулся автомобиль «Рено Логан». Инцидент случился на 449-м километре. Иномарка ехала в сторону Курска. Водитель не справился с управлением, и машина выехала за пределы дороги. Травмы получила 47-летняя пассажирка.

В 16:30 в Новосильском районе завалился на бок УАЗ. Отмечается, что водитель не справился с управлением на берегу реки Зуша. Шофера госпитализировали в Мценскую ЦРБ, пассажиру ложиться в больницу не понадобилось.

Еще два человека получили травмы в результате ДТП на трассе «Долгое-Рогатик-Знаменское». 2 июля в 1:15 водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, и машину выбросило в кювет. И он, и пассажир получили травмы и были госпитализированы в Должанскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования