В центре Орла горит нежилой дом

В Орле на улице Московской сгорел расселенный нежилой дом. Речь идёт о двухэтажном бело-зеленом здании напротив кинотеатра «Родина».

Как сообщает корреспондент «Орелграда», пожар начался примерно в 21 час. На месте работают несколько экипажей МЧС, сотрудники полиции. Тление продолжается, периодически вспыхивает огонь. Спасатели проливают конструкции и пытаются добраться до очагов огня.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по Московской в сторону ул. Герцена затруднено.

ИА «Орелград»