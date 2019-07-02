В центре Орла горит нежилой дом

2.7.2019 | 21:36 Новости, Происшествия

 

 

В Орле на улице Московской сгорел расселенный нежилой дом. Речь идёт о двухэтажном бело-зеленом здании напротив кинотеатра «Родина».

Как сообщает корреспондент «Орелграда», пожар начался примерно в 21 час. На месте работают несколько экипажей МЧС, сотрудники полиции. Тление продолжается, периодически вспыхивает огонь. Спасатели проливают конструкции и пытаются добраться до очагов огня.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по Московской в сторону ул. Герцена затруднено.

 

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2019 год

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