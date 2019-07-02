В Орле объявили о сборе помощи жителям Иркутской области

Жителей региона просят помочь тем, кто пострадал от наводнения.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», Орловская область присоединилась к всероссийской акции по сбору гуманитарной помощи. Напомним, Иркутская область подверглась мощному наводнению.

Как сообщает «Российская газета», на текущий момент погибло 14 человек и области, еще 13, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести. МЧС и полиция обнаружили погибшими девять жителей Тулунского района. Еще четверо погибли в Нижнеудинском районе, один — в Тайшетском. Как показала экспертиза, из них один человек скончался в больнице из-за переохлаждения, остальные утонули.

В целом в Иркутской области госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок. А всего за медицинской помощью обратились 1303 человека.

Орловские «молодогвардейцы» призвали жителей областного центра присоединиться к акции по сбору гуманитарной помощи. Волонтеры примут одежду и обувь, продукты питания длительного хранения, кухонную утварь и бутилированную воду.

Все это можно принести в региональный исполнительный комитет отделения «Единой России» по адресу г. Орел, 1-я Посадская, д. 14, 3 этаж (понедельник-пятница с 10:00 до 18:00). При этом организаторы просят орловцев заранее предупреждать о намерении принести гуманитарную помощь по телефонам 8-961-105-90-44 и 8-953-817-91-80.

«Мы не можем оставаться равнодушными к такой страшной трагедии и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Иркутской области, находящимся в чрезвычайной ситуации. Мы уверены, что в нашей огромной стране много неравнодушных людей, готовых помочь, и только все вместе, объединив свои силы, мы можем справляться с такими ситуациями», — говорит руководитель регионального отделения МГЕР Егор Помелухо.

ИА «Орелград»