В Орле задержан высокопоставленный полицейский

2.7.2019 | 18:16 Новости, Общество

Силовики считают, что Сергея Леонова попросили помочь не возбуждать уголовное дело об игорном бизнесе

В Орле задержан начальник отдела участковых Северного района Сергей Леонов. На полицейского завели уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

По версии следствия, Леонов обещал помочь жителю Орла уйти от уголовного преследования за незаконную организацию азартных игр. Подполковника задержали 2 июля во время получения последней части денег. Всего за свои «услуги» он попросил 100 тысяч рублей.

В задержании принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. Расследование продолжается.

Полиция проводит служебную проверку по факту задержания Леонова, сообщили в пресс-службе ведомства. Подполковника могут уволить из органов по отрицательным мотивам.

ИА «Орелград»

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