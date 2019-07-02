В Орле задержан высокопоставленный полицейский

Силовики считают, что Сергея Леонова попросили помочь не возбуждать уголовное дело об игорном бизнесе

В Орле задержан начальник отдела участковых Северного района Сергей Леонов. На полицейского завели уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

По версии следствия, Леонов обещал помочь жителю Орла уйти от уголовного преследования за незаконную организацию азартных игр. Подполковника задержали 2 июля во время получения последней части денег. Всего за свои «услуги» он попросил 100 тысяч рублей.

В задержании принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. Расследование продолжается.

Полиция проводит служебную проверку по факту задержания Леонова, сообщили в пресс-службе ведомства. Подполковника могут уволить из органов по отрицательным мотивам.

ИА «Орелград»