В Орле завели дело о таинственно пропавшем магазине

Житель Орловского района заявил о совершенном против него мошенничестве.

ОМВД России по Орловскому району через сайт местной администрации предупредило граждан о том, что они могут стать жертвами мошенников. Было приведено несколько примеров. Так, в одном случае было возбуждено уголовное дело по заявлению молодого человека.

Он указал, что присмотрел в интернете два усилителя для домашней аудиосистемы. Стоимость одного из них составила около 10 тысяч рублей, другого – свыше 40 тысяч. Сайт интернет-магазина подозрений у покупателя не вызвал. 22 февраля 2019 года молодой человек оформил заказ на один из усилителей.

«На электронную почту ему поступило сообщение от службы поддержки данного сайта от имени менеджера с номером банковской карты и перечнем действий для оплаты заказа, — сообщили в ОМВД. — Перевод гражданин выполнил через отделение Сбербанка. После оплаты товара он получил сообщение, что заказ сформирован и отправлен транспортной компанией «Трансцентр».

Спустя три дня покупатель оформил заказ на второй усилитель и оплатил его тем же способом. 27 февраля на сайте транспортной компании он нашел свой первый заказ. Из информации следовало, что товар ему будет доставлен 7 марта. Однако 29 февраля покупатель «обнаружил, что сайт отсутствует, после чего обратился в полицию».

ИА «Орелград»