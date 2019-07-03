Бухгалтер увела у орловской школы четверть миллиона

Вступил в силу приговор в отношении мошенницы.

Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда, вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего бухгалтера Новосильской средней общеобразовательной школы. Женщину признали виновной в мошенничестве.

Было установлено, что она на протяжении нескольких лет незаконно завышала себе зарплату. Коллеги ни о чем не догадывались, так как доверяли ей. Об этом они заявили в суде. Сама женщина свою вину не признала.

Всего у школы было похищено более 250 тысяч рублей. Районный суд приговорил мошенницу к полутора годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 10 тысяч рублей. Ее вязли под стражу в зале суда.

Осужденная подала апелляционную жалобу, которая была частично удовлетворена. Областная судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор и постановила считать назначенный срок лишения свободы условным. Из-под стражи женщину освободили.

Что касается штрафа, то это наказание осужденной придется исполнять реально.

ИА «Орелград»