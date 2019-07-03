Детей в орловских лагерях едва не накормили опасными продуктами

Почти центнер продуктов питания вовремя забраковал Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги проверок организаций для детского отдыха, которые были проведены в первую летнюю смену. Надзорные мероприятия коснулись 209 организаций. Сотрудники ведомства проверяли качество питьевой воды и воды бассейнов, почвы, готовых блюд, пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также смывов.

В результате с реализации было снято 86,9 кг продуктов питания из-за отсутствия маркировки и нарушений условий хранения. Такие продукты считаются опасными для здоровья. Кроме того, были выявлены нарушения правил содержания помещений и соблюдения правил личной гигиены.

В ряде случаев нарушалась технология приготовления блюд, неправильно обрабатывалась посуда и инвентарь. Были вскрыты факты несоответствия питьевой воды обязательным требованиям.

«В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кстати, в Орловской области с начала летней оздоровительной кампании приступили к работе 315 организаций, в которых отдыхает 19 522 ребенка.

ИА «Орелград»