Названы самые высокие и самые низкие зарплаты в Орле

Правительство региона рассказало, кому в области жить хорошо.

Как следует из бюллетеня социально-экономического развития Орловской области, самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-апреля 2019 года сохранился в организациях финансовой и страховой сферы. Средний заработок составляет 45,4 тысячи рублей, что в 1,7 раза превышает среднеобластной уровень (27,5 тысячи).

На втором месте по уровню доходов находится сфера государственного управления — 34,1 тысячи рублей, или 124 процента по отношению к средней зарплате по региону. В реальном секторе экономики лидирующую позицию занимают предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром — 31 тысяча рублей.

Самую низкую зарплату в Орловской области получают работники почты и курьеры – всего 15,6 тысячи рублей в месяц, или 56,7 процента среднеобластного уровня.

Заработок работников гостиниц и предприятий общественного питания составляет 18,4 тысячи рублей, работников, занятых административной деятельностью, — 19,1 тысячи, в сфере строительства – 23,9 тысячи рублей.

ИА «Орелград»